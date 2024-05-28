Зеленський: путін буде втішений, якщо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії

Також Зеленського турбує відсутність відповіді від Китаю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційна відсутність президент США Джо Байдена на Саміті миру у Швейцарії буде кроком, якому "особисто аплодуватиме путін, причому стоячи".

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єром Бельгії Александром Де Кроо в Брюсселі у вівторок, інформує ЄП.

Зеленський зазначив, що хоча США підтримують Саміт миру, досі не відомо на якому рівні держава буде представлена на заході, а він хотів би, аби Байден особисто був присутній.

"Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібний іншим лідерам, які спостерігають за реакцією США. … Його відсутності тільки аплодуватиме путін. Особисто аплодуватиме путін. Причому стоячи", - заявив президент

Зеленський також додав, що досі чекає відповідь про участь у Саміті миру від Китаю, Бразилії та кількох представників Африканського континенту, хоча від останніх, за його словами, вже є позитивні сигнали.

Саміт миру заплановано на 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Очікується, що там буде розглянуто шляхи мирного врегулювання війни в Україні за українською формулою та відповідно норм міжнародного права. росію на захід не запросили, що викликало обурення її союзника Китаю, який також не повідомив про згоду на участь у заході.

Також захід може пропустити президент СШАА Джо Байден, оскільки в нього запланована участь у заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.