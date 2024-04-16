Зеленський різко відреагував на розділення допомоги від США

За словами президента у США дбають лише про рейтинги.

Якщо Сполучені Штати Америки (США) ухвалять рішення про фінансову допомогу лише Ізраїлю, без коштів для України, це буде ганьбою для світу й демократії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Глава держави засудив плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

"Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах", – пояснив він.

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

"Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього", – додав Зеленський.