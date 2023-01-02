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ПОЛІТИКА

Зеленський: росія планує тривалу атаку "Шахедами"

02 січня 2023, 22:02
Зеленський: росія планує тривалу атаку
Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська федерація ймовірно планує тривалу атаку безпілотниками типу "Шахед" іранського виробництва і робить ставку на виснаження української енергетики, ППО та людей.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення 2 січня.

"Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними", — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна має зробити і зробить все, щоб "і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші".

Президент також відзначив воїнів, які залучені до захисту українського неба: повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід", бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

 


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