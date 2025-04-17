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ПОЛІТИКА

Зеленський: російська армія отримує від Китаю порох і артилерію

17 квітня 2025, 20:11
Зеленський: російська армія отримує від Китаю порох і артилерію
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Київ отримав відповідну інформацію щодо їхньої співпраці.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 17 квітня повідомив, що, за інформацією Служби безпеки України та розвідки, російська федерація отримує з Китаю постачання зброї, зокрема пороху та артилерії. За словами глави держави, у розпорядженні українських спецслужб є підтверджені дані про таку співпрацю між Пекіном і москвою.

"Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю російській федерації. На сьогодні маємо підтвердження щодо пороху і артилерії. Це не дуже приємна інформація", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що в наступному тижні буде оприлюднено більше деталей, зокрема щодо участі китайських представників у виробництві зброї безпосередньо на території росії. Зеленський наголосив, що під час своєї розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном той запевняв, що Китай не буде постачати зброю росії. Однак нова розвідувальна інформація свідчить про зворотне.

"У будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і росії на посилення їхньої обороноздатності. І це погані факти", — підкреслив президент.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що вже сьогодні, 17 квітня, Україна та США можуть підписати меморандум про наміри щодо подальшої економічної співпраці. Документ буде оформлено в онлайн-форматі як проміжний етап перед укладанням повноцінної угоди.

"Кілька днів тому США запропонували зробити ще один проміжний крок — поки наші юристи працюють над деталями основного договору. Йдеться про меморандум про наміри, який засвідчує конструктивні позиції сторін", — зазначив президент.

За його словами, Україна вже надала згоду, а фінальне опрацювання документа проводить перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, попри міцні торгівельні зв'язки між росією та Китаєм, Пекін неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій стороні та заявляв, що не причетний до війни проти України.

Китайросія загрозазброявійна

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