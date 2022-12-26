Зеленський: російський ворог спробує зробити останні дні року темними і складними

Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним

Ворожі російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - зазначив Зеленський.

Президент України також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти найближчий Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!", - наголосив глава держави.