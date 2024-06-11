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ПОЛІТИКА

Зеленський розчарований відмовою Китаю брати участь у Глобальному саміті миру

11 червня 2024, 09:51
Зеленський розчарований відмовою Китаю брати участь у Глобальному саміті миру
Те ж можна сказати про німецький уряд, який намагався переконати Піднебесну відвідати зустріч у Швейцарії.

Для президента України Володимира Зеленського відмова Китаю від участі у Глобальному саміті миру стала гірким розчаруванням, яке підштовхнуло політика відвідати сінгапурський безпековий саміт.

Про це інформує Der Spiegel.

Його присутність на цій події була несподіваною і здивувала багатьох насамперед тому, що безпекова ситуація в Азії не має до Києва ніякого стосунку.

"Поїздка Зеленського на сінгапурський безпековий саміт стала його відповіддю на позицію КНР щодо Саміту миру", — припускають у ЗМІ. 

Виступаючи у Сінгапурі, Зеленський назвав Китай "знаряддям у руках путіна". Також він намагався переконати окремі держави, аби ті відвідали зустріч у Швейцарії. ЗМІ назвало промову українського лідера "надзвичайно гострою виставою".

"Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", — зазначає видання.

Китайсаміт мируВолодимир Зеленський

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