НОВИНИЕлектронна петиція про заборону вʼїжджати на територію України громадянам рф на наступні 50 років набрала 25 тис. підписів, тепер її повинен розглянути президент України Володимир Зеленський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський розгляне петицію про заборону в'їзду росіян на 50 років
Фото з вільного доступу
"Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - сказано в документі. В ньому підкреслюється, що за останні 8 років влада не спромоглася захистити Україну "від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією". За це українці поплатилися тисячами життів ,підкреслюється в петиції.
З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян рф. Таке рішення раніше схвалив уряд України за ініціативи Зеленського.
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