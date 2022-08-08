Зеленський розгляне петицію про заборону в'їзду росіян на 50 років

Електронна петиція про заборону вʼїжджати на територію України громадянам рф на наступні 50 років набрала 25 тис. підписів, тепер її повинен розглянути президент України Володимир Зеленський.

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"Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - сказано в документі . В ньому підкреслюється, що за останні 8 років влада не спромоглася захистити Україну "від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією". За це українці поплатилися тисячами життів ,підкреслюється в петиції. З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для громадян рф. Таке рішення раніше схвалив уряд України за ініціативи Зеленського.

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