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Зеленський розказав британському каналу, що путін не хоче жодного миру з Україною

21 січня 2024, 18:27
Зеленський розказав британському каналу, що путін не хоче жодного миру з Україною
President.gov.ua
Президент росії прагне окупувати всю територію України і ніколи не хотів миру.

Про це Зеленський розказав для британського телеканалу Channel 4 News

Український президент Володимир Зеленський вважає, що російська окупація може бути "повзучою", коли в уже захопленому Києві буде сидіти проросійський уряд, навіть коли самого путіна вже не буде.

"Він ніколи не захоче, щоб це сталося. Ніколи. Він не хоче жодного миру з Україною", – відповів Зеленський на на питання, чи можливе мирне співіснування між Україною і росією, доки при владі президент путін.

Він додав, що путін не залишає намірів окупувати всю Україну, при цьому окупація може бути "повзучою", коли в уже захопленому Києві буде сидіти проросійський уряд, навіть коли вже путіна не буде.

За словами Зеленського, він не може уявити підписання мирної угоди, за якою тимчасово окупована територія Донбасу і Криму відійде до Росії.

"Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії через кілька років, то краще впоратися з нею тепер… Якщо ми дійсно хочемо мати мир у Європі – не лише в Україні, а і в Україні, і у Європі, нам усім дійсно треба зрозуміти, що Україна справді є незалежною", – підсумував український глава.

 
зеленськийПутінінтерв'ю

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