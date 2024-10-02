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Зеленський розказав про об'єми виробництва зброї в Україні

02 жовтня 2024, 10:23
Зеленський розказав про об'єми виробництва зброї в Україні
Також він нагадав про застосування далекобійної ракети-дрона.

В першому півріччі цього року в Україні виробили в 25 разів більше боєприпасів для артилерії і мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Про це під час виступу на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій розповів Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба президента

Зеленський сказав, що зараз країна може щорічно виробляти 4 мільйони безпілотників - більш ніж півтора мільйона вже законтрактовано.

Президент нагадав про застосування далекобійної ракети-дрона "Паляниця", морських безпілотників інших видів далекобійних БПЛА. 

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші "Нептуни". Робимо артилерію - ми робимо наші "Богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20", - додав він.

Зеленський розповів про створення нової ремонтної бази для техніки.

Так, в червні зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП "Мардер".

"Працюємо над тим, щоб ми могли в Україні на сто відсотків забезпечувати все необхідне для наших "бредлі" та інших видів техніки, яка допомагає нашим воїнам тримати фронт і виконувати життєво важливі завдання для всієї держави", - констатував глава України.

Зеленський відзначив, що це лише частина нового оборонного комплексу та можливостей України:

"Якщо колись, роки тому, українська "оборонка" мала, на жаль, безпорадний вигляд, то зараз - це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше у Європі. Зараз це індустрії, якими Україна може знову по праву пишатися. Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", - підсумував він.

війна в УкраїнібоєприпасиВолодимир Зеленський

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