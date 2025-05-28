Зеленський розказав, що запропонує на саміті G7

Наступний саміт G7 відбудеться 15-17 червня в Канаді

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті країн G7, куди його запросив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який головуватиме на цій зустрічі. Головним питанням, яке Зеленський має намір підняти перед лідерами "Великої сімки", стане фінансова підтримка України як ключовий фактор у боротьбі проти російської агресії.

Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами.

"Ми даємо те, що можемо. І ми хочемо дати більше. Але у нас немає більше. Чи нам це потрібно? Я думаю, що нам потрібна підтримка, фінансова підтримка. Ось чому я вам дуже чесно розповідаю про це", – наголосив президент. Він підкреслив, що питання не стільки в технологіях чи далекобійній зброї, скільки в наявності коштів.

Ключовим рішенням, яке, на думку Зеленського, може кардинально змінити ситуацію, є використання заморожених російських активів.