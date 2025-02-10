Зеленський розкрив деталі контракту із ЗСУ для українців 18−24 років

Зокрема, йдеться про можливість вступити до обраного ВНЗ без іспитів.

Президент України Володимир Зеленський розкрив, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років.

Про це Зеленський розповів на брифінгу з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно.

За його словами, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Деталі розглядали з командирами, а також окремо із Павлом Палісою і заступником міністра оборони, генералом Євгеном Мойсюком.

"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, у найближчі дні – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні і навчатись безкоштовно. Держава усе буде оплачувати. Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – наголосив президент.