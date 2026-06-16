Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом на G7

Зеленський обговорив із Трампом можливість отримання ліцензій на виробництво систем ППО та антибалістичних ракет для України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічей на саміті G7 у Франції.

Про це він заявив журналістам,передає The Guardian.

За словами Зеленського, всі учасники G7 підтвердили підтримку України та засудили останні російські удари по цивільній інфраструктурі. Лідери не бачать готовності росії до завершення війни. "Всі вважають, що треба зупиняти війну. Всі вважають, що не бачать бажання з боку росії. путін не хоче закінчувати, але треба змусити його", – сказав президент.

На зустрічі з Трампом Зеленський обговорював питання посилення протиповітряної оборони. "ППО, всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся сімка буде працювати над тим, щоб посилити наш захист", – зазначив він. Українська та американська команди також працюватимуть над можливістю отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Партнери підтримали посилення санкційного тиску на росію, зокрема заходи проти тіньового флоту. Окремо обговорили підготовку до наступного опалювального сезону – Зеленський представив "зимовий пакет", який передбачає підтримку енергетичного сектору та захист критичної інфраструктури. Підтримку висловили Канада, Японія, Німеччина та інші партнери.

Учасники саміту також підтвердили підтримку євроінтеграції України. За словами Зеленського, партнери вважають відкриття переговорних кластерів справедливим кроком і не бачать перешкод для подальшого просування до членства в ЄС.