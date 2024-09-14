Зеленський розкрив деталі телефонної розмови з Трампом двомісячної давнини

Зеленський сказав, що побачив прихильність Трампа.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з кандидатом на посаду очільника Білого дому на майбутніх виборах Дональдом Трампом, яка відбулася близько двох місяців тому. За його словами, Трамп проявив розуміння складної ситуації, в якій перебуває Україна через війну.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському журналісту CNN Фаріду Закарії.

Глава держави зазначив, що найближчим часом планує представити президенту США Джо Байдену план перемоги над росією. Окрім цього, він вважає за необхідне ознайомити з ним і головних кандидатів у президенти – Дональда Трампа та Камалу Гарріс. Зеленський також наголосив, що багато залежить від Конгресу, тому план буде обговорений і з його представниками, перш ніж його презентують широкому загалу.

Щодо нещодавніх заяв Трампа, Зеленський зізнався, що не зрозумів, що саме мав на увазі експрезидент, однак підкреслив, що передвиборча риторика часто не відображає реальні наміри кандидатів.

"Передвиборчі заяви інколи не дуже реальні. Але під час нашої розмови два місяці тому я побачив прихильність Трампа, він розуміє, як важко виживати під час війни", – зазначив Зеленський.

Повне інтерв'ю з українським президентом вийде в етері у програмі "Fareed Zakaria GPS" 15 вересня о 17:00 на телеканалі CNN.