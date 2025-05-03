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Зеленський розкрив обсяг допомоги США цього року

03 травня 2025, 14:59
Зеленський розкрив обсяг допомоги США цього року
Україна розраховує на $30 мільярдів допомоги від США цього року
Завдяки підписаній угоді про надра Україна цього року може отримати від США вдвічі більший обсяг допомоги - 30 мільярдів доларів.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.
 
Зеленський заявив, що США виділили 15 мільярдів доларів для України у 2025 році та ще 15 мільярдів на 2026 рік. Однак завдяки нещодавно створеному Фонду інвестицій у реконструкцію Україна може отримати всі 30 мільярдів цього року.
 
За його словами, ці 30 мільярдів доларів будуть внеском американської сторони в Інвестиційний фонд відновлення, а Україна виплачуватиме свою частку поступово.
 
"Україна поверне свою половину з часом - такою є угода", - зазначив президент.
 
Зеленський додав, що завдяки угоді про надра американський бізнес може вперше прийти на український ринок. За його словами, угода зі США вигідна обом сторонам, вона дає Україні можливість захистити майбутні американські інвестиції США.
 
"Трамп каже мені, і це моя дуже серйозна гарантія, що Україну не чіпатимуть росіяни, - ми тут партнери, і ми будемо це захищати всіма своїми силами", - сказав Зеленський, додавши, що під час розмови з американським президентом він йому нагадав, що "частина мінералів - біля Покровська".

 

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