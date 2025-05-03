Зеленський розкрив обсяг допомоги США цього року

Україна розраховує на $30 мільярдів допомоги від США цього року

Завдяки підписаній угоді про надра Україна цього року може отримати від США вдвічі більший обсяг допомоги - 30 мільярдів доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

Зеленський заявив, що США виділили 15 мільярдів доларів для України у 2025 році та ще 15 мільярдів на 2026 рік. Однак завдяки нещодавно створеному Фонду інвестицій у реконструкцію Україна може отримати всі 30 мільярдів цього року.

За його словами, ці 30 мільярдів доларів будуть внеском американської сторони в Інвестиційний фонд відновлення, а Україна виплачуватиме свою частку поступово.