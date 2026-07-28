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Зеленський розкрив перші деталі переговорів із Трампом у Білому домі

28 липня 2026, 18:42
Зеленський розкрив перші деталі переговорів із Трампом у Білому домі
x.com/ZelenskyyUa
За словами президента України, зустріч із Трампом була "хорошою".

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, під час якої сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичних зусиль для досягнення миру.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, а також інформує Reuters.

За словами президента України, зустріч із Трампом була "хорошою". Зеленський подякував США за підтримку України та висловив співчуття американському лідеру у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема, якого назвав справжнім другом України.

"Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", – зазначив глава держави.

Президент повідомив, що під час переговорів окрему увагу приділили питанням оборонної співпраці.

"Обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", – повідомив Зеленський.

Крім того, лідери обговорили дипломатичний напрям.

"Також говорили про дипломатію, важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації", – додав президент.

Зустріч Зеленського і Трампа відбулася у закритому форматі без участі журналістів та без спільних заяв для преси. За інформацією Reuters, президент України провів у Білому домі трохи більше години, після чого залишив резиденцію американського президента.

Візит Зеленського до США розпочався 28 липня. Перед переговорами він заявив, що головними пріоритетами є зміцнення захисту українського неба, розвиток стратегічної співпраці зі Сполученими Штатами та просування дипломатичних зусиль для наближення справедливого миру.

Володимир ЗеленськийДональд Трамппереговори

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