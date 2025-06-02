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Зеленський розповів, чого очікує від нового президента Польщі

02 червня 2025, 13:35
Зеленський розповів, чого очікує від нового президента Польщі
Президент України привітав Кароля Навроцького з перемогою у другому турі виборів президента Польщі.
Президент України Володимир Зеленський розраховує на плідну співпрацю з переможцем виборів президента Польщі Каролем Навроцьким.
 
Про це глава держави повідомив у мережі X.
 
Зокрема, Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.
 
"Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації", - відзначив Зеленський.
 
У цьому зв'язку, президент України висловив очікування від нового лідера польської держави.
 
"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру. Розраховую на незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто з паном президентом", - повідомив Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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