Зеленський розповів, чого очікує від нового президента Польщі

Президент України привітав Кароля Навроцького з перемогою у другому турі виборів президента Польщі.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на плідну співпрацю з переможцем виборів президента Польщі Каролем Навроцьким.

Про це глава держави повідомив у мережі X.

Зокрема, Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента Польщі.

"Польща, яка зберігає силу національного духу та віру в справедливість, була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації", - відзначив Зеленський.