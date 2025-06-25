Зеленський розповів деталі розмови з Трампом у Гаазі

За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

Президент Володимир Зеленський вважає, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Гаазі була змістовною.

Про це Зеленський написав у Telegram.

За його словами, під час розмови вони "охопили всі дійсно значимі питання".

"Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі - згодом", - написав Зеленський.