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Зеленський розповів деталі розслідування вбивства Фаріон

20 липня 2024, 13:17
Зеленський розповів деталі розслідування вбивства Фаріон
Ірина Фаріон
Правоохоронці вивчають всі версії вбивства колишньої нардепки, у тому числі й ту, що веде у росію, підкреслив президент.
Мовознавець, науковець і екснардепка Ірина Фаріон вбита у Львові, і під час розслідування цього резонансного злочину триває опитування свідків, відпрацьовуються всі доступні камери спостереження й проводиться обстеження території кількох районів міста.
 
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.
 
"Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон", - зазначив лідер нашої держави.
 
Президент додав, що правоохоронці вивчають всі версії, зокрема й ту, що веде у рф.
 
"Залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", - підкреслив Зеленський.
 
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