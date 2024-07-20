Зеленський розповів деталі розслідування вбивства Фаріон

Правоохоронці вивчають всі версії вбивства колишньої нардепки, у тому числі й ту, що веде у росію, підкреслив президент.

Мовознавець, науковець і екснардепка Ірина Фаріон вбита у Львові, і під час розслідування цього резонансного злочину триває опитування свідків, відпрацьовуються всі доступні камери спостереження й проводиться обстеження території кількох районів міста.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон", - зазначив лідер нашої держави.

Президент додав, що правоохоронці вивчають всі версії, зокрема й ту, що веде у рф.

"Залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", - підкреслив Зеленський.