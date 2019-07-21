Зеленський розповів, кого бачить на посаді майбутнього прем’єр-міністра
"Прем’єр-міністр, я вам чесно скажу, і це може не сподобатись деяким людям, які йдуть сьогодні в парламент…я вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом", - заявив Зеленський, повідомляє "Громадське".
Зеленський підкреслив, що бачить майбутнім главою уряду людину, яка не має політичного минулого.
"Я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем`єр-міністром, ні спікером, ні лідером жодної фракції. Я бачу таку людину", - додав він.
"Чесно вам скажу - проводжу вже консультації, розмовляю, хочу мати бачення з деякими людьми", - зауважив глава держави.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.
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