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Зеленський розповів, кого бачить на посаді майбутнього прем’єр-міністра

"Я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем`єр-міністром, ні спікером, ні лідером жодної фракції. Я бачу таку людину"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що бачить на посаді прем’єр-міністра професійного економіста, який не має політичного минулого, не очолював раніше ні Кабінет міністрів, ні парламент та не є лідером жодної фракції.
Зеленський розповів, кого бачить на посаді майбутнього прем’єр-міністра Фото: president.gov.ua

"Прем’єр-міністр, я вам чесно скажу, і це може не сподобатись деяким людям, які йдуть сьогодні в парламент…я вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом", - заявив Зеленський, повідомляє "Громадське".

Зеленський підкреслив, що бачить майбутнім главою уряду людину, яка не має політичного минулого. 

"Я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем`єр-міністром, ні спікером, ні лідером жодної фракції. Я бачу таку людину", - додав він. 

"Чесно вам скажу - проводжу вже консультації, розмовляю, хочу мати бачення з деякими людьми", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.

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