Матеріали:
Теми:

Зеленський розповів про активні дії на передовій

09 липня 2023, 19:07
Зеленський розповів про активні дії на передовій
Володимир Зеленський
Президент поіменно подякував воїнам ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення на фоні замку Любарта у Луцьку. Він розповів про активні дії на передовій та особисто подякував воїнам ЗСУ. 

Про це йдеться у зверненні президента 9 липня. 

Володимир Зеленський наголосив, що на передовій відбуваються активні дії. Він також подякував тим оборонцям, які зараз звільняють Україну від російських окупантів. 

"Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам "Вісімдесятки".  Молодці, воїни! На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначились десантники "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ", 74-й окремий розвідбат та 59-та окрема мотопіхотна бригада. Хочу подякувати вам!", - сказав він. 

Зеленський особисто відзначив воїна бригади "Запорізька Січ" – майора Володимира Гончарова.

"Дякую, Володимире! Матрос Сергій Комар – 35-та окрема бригада морської піхоти – дякую, Сергію! Солдат Олексій Лабенець – стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію! Артилеристи "Маґури" 47-ї окремої механізованої бригади – майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці", - сказав президент. 

ЗСУконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється