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ПОЛІТИКА

Президент України розповів про економічні втрати країни через війну

23 лютого 2025, 17:01
Президент України розповів про економічні втрати країни через війну
Володимир Зеленський
Загалом було витрачено 320 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції "Україна. Рік 2025" повідомив, що загальні економічні втрати країни через війну з росією, яка триває з лютого 2022 року, становлять 320 мільярдів доларів.

"Тим не менш, 100 мільярдів допомоги Україна отримала від Сполучених Штатів. Не 500, не 350, не 250, не 700... І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів: 120 - Україні, 100 - Європа плюс партнери, і 100 - Сполучені Штати Америки. Так виглядає економіка цієї трагедії", – заявив Зеленський.

Сподівання на підтримку Трампа

Глава держави також висловив сподівання, що потенційне президентство Дональда Трампа в США допоможе завершити війну.

"Але мир через силу — це насамперед направити силу на росію. Мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, цього замало", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україні важливо мати гарантії безпеки від президента США та повне розуміння стратегічних потреб країни.

Також Зеленський оголосив, що у понеділок, 24 лютого, до Києва прибудуть лідери 13 країн для участі в саміті. Крім того, у заході візьмуть участь 24 лідери в онлайн-форматі.

"Будуть у нас присутні 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери. Буде керівництво Європейського Союзу тут, в Києві, буде керівництво Європарламенту, багато делегацій… Наша платформа "Україна – Nordic-Baltic", лідери північної Європи тут будуть знаходитись", – розповів Зеленський.

На зустрічах обговорюватимуть стратегію України та формати гарантій безпеки для країни.

війнавитратиВолодимир Зеленський

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