Зеленський розповів про кількість російських військових на ЗАЕС

Глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що на території Запорізької АЕС знаходяться близько 500 російських військових.

Про це він розповів у інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

"Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків", - наголосив Зеленський.

Окупанти захопили ЗАЕС 4 березня та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси. Війська рф регулярно обстрілюють саму станцію та руйнують лінії електропередач.

Раніше повідомлялось, що МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні.