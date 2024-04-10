Зеленський розповів про ракетну програму України

За словами Зеленського, важливим є те, аби Сили оборони змогли реалізувати отримані результати української "оборонки".

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України щодо ракетної програми.

Про це очільник країни повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив Зеленський, на нараді були головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, представники Мінстратегпрому та керівники відповідних підприємств.

"Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашої "оборонки" є потрібні результати", – сказав президент.

За словами Зеленського, ключовим завданням є те, аби армія реалізувала отримані результати.

Крім того, глава України проговорив поточну ситуацію на передовій із Сирським та заслухав доповідь глави Головного управління розвідки Кирила Буданова.