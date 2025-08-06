Зеленський розповів про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Розмова відбулася після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у столицю рф москву. Там він зустрівся із нелітимним російським президентом путіним.

За словами Зеленського, він спілкувався із Трампом дорогою до українських військових, які тримають оборону у Сумській області. Лідери обговорили "те, що було озвучено в москві".

У розмові також взяли участь європейські лідери. Які саме президент наразі не уточнив, однак подякував їм за підтримку.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", – написав Зеленський.