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Зеленський розповів про розмову з Трампом

06 серпня 2025, 20:53
Зеленський розповів про розмову з Трампом
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України зазначив, що у розмові також взяли участь європейські лідери
Президент України Володимир Зеленський 6 серпня провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це у Telegram повідомив глава Української держави.
 
Розмова відбулася після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у столицю рф москву. Там він зустрівся із нелітимним російським президентом путіним.
 
За словами Зеленського, він спілкувався із Трампом дорогою до українських військових, які тримають оборону у Сумській області. Лідери обговорили "те, що було озвучено в москві".
 
У розмові також взяли участь європейські лідери. Які саме президент наразі не уточнив, однак подякував їм за підтримку.
 
"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", – написав Зеленський.

 

війна в Україніросія окупантиВолодмир Зеленський

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