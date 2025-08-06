Зеленський розповів про розмову з Трампом
06 серпня 2025, 20:53
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент України зазначив, що у розмові також взяли участь європейські лідери
Президент України Володимир Зеленський 6 серпня провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Про це у Telegram повідомив глава Української держави.
Розмова відбулася після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у столицю рф москву. Там він зустрівся із нелітимним російським президентом путіним.
За словами Зеленського, він спілкувався із Трампом дорогою до українських військових, які тримають оборону у Сумській області. Лідери обговорили "те, що було озвучено в москві".
У розмові також взяли участь європейські лідери. Які саме президент наразі не уточнив, однак подякував їм за підтримку.
"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", – написав Зеленський.