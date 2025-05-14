Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним

Гарантувати виконання домовленостей із путіним можуть лише зовнішні посередники, зауважив президент

На зустрічі з нелегітимним президентом росії владіміром путіним, якщо вона відбудеться, може йтися про припинення вогню, обмін полонених.

Про це президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині, заявив в інтерв'ю Liberation.

За його словами, вони не зможуть "домовитися про все на цей момент, це неможливо, але так чи інакше потрібно знайти формат для припинення війни".