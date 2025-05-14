Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним

14 травня 2025, 09:07
Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
Гарантувати виконання домовленостей із путіним можуть лише зовнішні посередники, зауважив президент
На зустрічі з нелегітимним президентом росії владіміром путіним, якщо вона відбудеться, може йтися про припинення вогню, обмін полонених.
 
Про це президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині, заявив в інтерв'ю Liberation.
 
За його словами, вони не зможуть "домовитися про все на цей момент, це неможливо, але так чи інакше потрібно знайти формат для припинення війни".
 
Зеленський вважає, що відсутність чітких даних, приїде чи ні глава кремля на переговори до Стамбула, багато про що свідчить. Якщо його не буде, отже, "йому не потрібна політична перемога", припустив президент.
 
Він вважає, що виконання угод, які можна буде укласти, можуть забезпечити лише зовнішні посередники. Глава держави також наполягає на потребі надійного, збалансованого посередництва, яке б поважали обидві сторони.
 
Зокрема, він згадав як можливого гаранта американську сторону. Сама присутність президента США Дональда Трампа може спонукати путіна, припустив він.

 

Владімір Путінвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Політика
Захід має припинити скиглити. І США, і європейці не в змозі відповісти на стратегічний виклик росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2025, 08:07
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Cуспільство
Війна триває. Подекуди інтенсивніше ніж раніш – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2025, 14:24
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Політика
Немає умов для миру в Україні. Як їх створити? – Джейд МакҐлинн
Переклад iPress – 13 травня 2025, 11:03
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Політика
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 12 травня 2025, 21:09
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється