Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
14 травня 2025, 09:07
Гарантувати виконання домовленостей із путіним можуть лише зовнішні посередники, зауважив президент
На зустрічі з нелегітимним президентом росії владіміром путіним, якщо вона відбудеться, може йтися про припинення вогню, обмін полонених.
Про це президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Туреччині, заявив в інтерв'ю Liberation.
За його словами, вони не зможуть "домовитися про все на цей момент, це неможливо, але так чи інакше потрібно знайти формат для припинення війни".
Зеленський вважає, що відсутність чітких даних, приїде чи ні глава кремля на переговори до Стамбула, багато про що свідчить. Якщо його не буде, отже, "йому не потрібна політична перемога", припустив президент.
Він вважає, що виконання угод, які можна буде укласти, можуть забезпечити лише зовнішні посередники. Глава держави також наполягає на потребі надійного, збалансованого посередництва, яке б поважали обидві сторони.
Зокрема, він згадав як можливого гаранта американську сторону. Сама присутність президента США Дональда Трампа може спонукати путіна, припустив він.