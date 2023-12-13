Зеленський розповів про свою аргентинську зустріч із Орбаном

Зеленський до Орбана: "Дай мені хоча б одну причину, чому Україна не може вступити до ЄС".

Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це йшлося під час спільної пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

Президент Зеленський розповів, що попросив Орбана вказати хоча б одну причину блокування Угорщиною вступу України до Євросоюзу.

"Я не можу сказати, що це була особлива зустріч. У нас був діалог, це правда, і я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, адже у нас спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив під час зустрічі, що державам-сусідам потрібно вирішувати проблеми, а для цього потрібна зустріч. Також президент запитав Орбана причину блокування Угорщиною вступу України до ЄС та попросив назвати хоча б одну причину.

"Я думаю, що я мав рацію і прямо заявив: він не має жодної причини блокувати українське членство у ЄС. Я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину, не три, не п'ять, не десять – дай мені одну причину. І я чекаю відповіді", – наголосив Володимир Зеленський.