Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО

Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом з нагоди Дня Незалежності України.

Про це інформує Офіс президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку з трагедією в німецькому Золінгені, що сталася під час фестивалю 23 серпня.

Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності та вагому всебічну допомогу його країни, особливо у зміцненні обороноздатності України.

"Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру", – сказав президент. Глава держави поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО. Сторони також скоординували співпрацю та подальші контакти в межах "Рамштайну". Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів рф на потреби нашої держави.

Президент подякував Німеччині за участь 22 серпня в першій тематичній онлайн-конференції в межах підготовки до другого Саміту миру, яка була присвячена енергетичній безпеці.

Також обговорили подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого Cаміту миру у Швейцарії.