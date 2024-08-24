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Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО

24 серпня 2024, 20:33
Зеленський розповів Шольцу про потреби у бронетехніці та ППО
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом з нагоди Дня Незалежності України.

Про це інформує Офіс президента.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку з трагедією в німецькому Золінгені, що сталася під час фестивалю 23 серпня.
 
Володимир Зеленський подякував канцлеру за привітання українського народу з Днем Незалежності та вагому всебічну допомогу його країни, особливо у зміцненні обороноздатності України.
 
"Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру", – сказав президент.
 
Глава держави поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах ППО.
 
Сторони також скоординували співпрацю та подальші контакти в межах "Рамштайну".
 
Лідери обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів рф на потреби нашої держави.
 
Президент подякував Німеччині за участь 22 серпня в першій тематичній онлайн-конференції в межах підготовки до другого Саміту миру, яка була присвячена енергетичній безпеці.
 
Також обговорили подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого Cаміту миру у Швейцарії.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленськийпідтримка України

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