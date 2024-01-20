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Зеленський розповів скільки б вистояла Україна без допомоги Заходу

20 січня 2024, 18:13
Зеленський розповів скільки б вистояла Україна без допомоги Заходу
Володимир Зеленський відповів, чи вистояла б Україна без західної допомоги.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що якби Україна після початку повномасштабного вторгнення росії не отримала допомоги від партнерів, то не змогла б вистояти цих два роки.  

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Без цієї підтримки  ми могли б боротися перші дні, тижні, можливо, місяці, але не два роки", – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, якби Україна не отримувала постачань від світу, то зазнала б набагато більше втрат. Без військової допомоги і із цими великими втратами держава не змогла б захистити свої міста, і як наслідок – вони опинилися б під окупацією. 

Володимир Зеленський також додав, що Україна отримала від США таку кількість допомоги, яка дозволила їй вистояти перед обличчя російської загрози і не втратити свій суверенітет.

Втім, США можуть допомогти більше. І тоді Україна не просто встоїть на ногах – вона переможе, наголосив президент.

 

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