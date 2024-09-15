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Зеленський розповів скільки боєприпасів використала росія проти України цього тижня

15 вересня 2024, 13:13
Зеленський розповів скільки боєприпасів використала росія проти України цього тижня
Президент наголосив, що Україні потрібні системи ППО та далекобійна зброя.

З 9 по 15 вересня росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібна підтримка партнерів: "ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити росію завершити цю війну".
 
"І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", – заявив Зеленський.

 

боєприпасивійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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