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Зеленський розповів важливі деталі щодо російських ракет

18 січня 2024, 21:07
Зеленський розповів важливі деталі щодо російських ракет
У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 18 січня. Він наголосив, що у російських ракет - є десятки критично важливих компонентів, які виробляють компанії з вільного світу.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі.

У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу.  Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі”, - наголосив Володимир Зеленський.

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