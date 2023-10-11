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Зеленський розповів, за якої умови він не піде на новий президентський термін

11 жовтня 2023, 11:55
Зеленський розповів, за якої умови він не піде на новий президентський термін
Фото: Укрінформ
Президент зазначив, що не знає, коли може закінчитися ця війна, але припустив, що зараз - її "останній етап".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Втім, якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься.

Про це він розповів в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24.

"Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - висловився український лідер.

Щодо термінів закінчення війни, то глава держави наголосив, що Україна перебуває "на останній стадії". Саме ця частина, каже Зеленський, "найважча".

Зеленський.Вибори в Українівійна в Україніросія окупанти

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