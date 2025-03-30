Зеленський розраховує на вибори влітку 2025 року – The Economist

Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони нібито можуть відбутися вже в липні 2025 року.

Про це пише The Economist.

Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. Також згадується публікація Bloomberg, де йшлося про те, що США вважають, що вони могли б досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

The Economist пише, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня.

Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.