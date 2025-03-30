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Зеленський розраховує на вибори влітку 2025 року – The Economist

30 березня 2025, 18:23
Зеленський розраховує на вибори влітку 2025 року – The Economist
Володимир Зеленський
Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після того, як буде досягнуто повного припинення вогню. Вони нібито можуть відбутися вже в липні 2025 року.
 
Про це пише The Economist.
 
Джерела в уряді розповіли, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. Також згадується публікація Bloomberg, де йшлося про те, що США вважають, що вони могли б досягти припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.
 
The Economist пише, що перше підтвердження виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня, крайнього терміну, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня.
 
Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу.
Думка джерел розходиться з приводу точних термінів, але більшість кажуть, що Зеленський нібито націлений на вибори цього літа. Це пояснюється тим, що закон вимагає щонайменше 60 днів для агітації, тобто, найбільш рання можливість виборів - початок липня.
 
Однак деякі джерела кажуть, що кампанія повинна буде тривати три місяці. Саме стільки часу знадобиться виборчим органам, щоб відновити списки виборців, про що було повідомлено парламенту.
 
Також видання з посиланням на джерело пояснило, чому нібито існує план про вибори і саме на липень. На думку високопосадовця з уряду, Зеленський спробує застати зненацька суперників, оскільки короткий проміжок часу дасть йому змогу балотуватися без опору. Джерело додало, що такий поворот подій піде на користь не тільки президенту.
 
"Тривала кампанія розірве країну на частини", - пояснив він.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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