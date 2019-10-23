Зеленський розраховує, що реконструкція Бортницької станції аерації розпочнеться у 2020 році
"Співпраця з JICA надзвичайно важлива для нашої країни, особливо в контексті реалізації масштабних реформ, які відбуваються зараз. Нещодавно уряд схвалив план дій на наступні п'ять років. Ми справді віримо, що ця програма буде реалізовуватися не в теорії, а на практиці. Це включає розвиток людського капіталу та економіки, європейської інтеграції і поліпшення безпеки та добробуту громадян України", - сказав Зеленський, зазначивши, що реалізація цього плану дозволить створити в країні мільйон додаткових робочих місць, передає LB.ua.
Президент підкреслив, що одним з яскравих результатів спільної роботи України з JICA є успішне завершення модернізації міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) за рахунок пільгового кредиту.
Зеленський також наголосив на важливості реалізації другого проєкту, а саме модернізації Бортницької станції аерації, що допоможе запобігти забрудненню навколишнього середовища і підвищити безпеку життя людей.
"Сподіваюся, що вже найближчим часом буде підписано контракт з генеральним підрядником і з початку наступного року розпочнуть будівельні роботи на об'єкті", - сказав він.
Також, за його словами, важливими перспективними інфраструктурними проєктами можуть бути будівництво мостового переходу через річку Південний Буг у місті Миколаєві в рамках вдосконалення південного транспортного коридору; а також підготовка проєкту з переробки твердих побутових відходів.
Президент подякував агентству за підтримку України в рамках програми "Офіційна допомога розвитку".
Нагадаємо, що у рамках робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
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