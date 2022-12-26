Зеленський: розраховуємо на участь Індії у реалізації "формули миру" для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Президент України побажав Нарендрі Моді результативного головування у G20. Він наголосив, що саме на цьому майданчику озвучив «формулу миру» для України, і тепер розраховує на участь Індії в її реалізації. Також Зеленський подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

У заяві індійського уряду йдеться, що пан Моді повторив свій заклик до «негайного припинення бойових дій», пише Sky News.

Він сказав пану Зеленському, що обидві сторони повинні повернутися до діалогу та дипломатії, щоб покласти край війні – те, що, швидше за все, буде відхилено українським президентом, який раніше заявляв, що росія повинна вийти з території України, перш ніж можна буде провести переговори.

Пан Моді також висловив підтримку Індією будь-яких мирних зусиль після того, як пан Зеленський оприлюднив мирний план з 10 пунктів.

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