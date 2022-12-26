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ПОЛІТИКА

Зеленський: розраховуємо на участь Індії у реалізації "формули миру" для України

26 грудня 2022, 19:39
Зеленський: розраховуємо на участь Індії у реалізації
Фото: з вільного доступу
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Президент України побажав Нарендрі Моді результативного головування у G20. Він наголосив, що саме на цьому майданчику озвучив «формулу миру» для України, і тепер розраховує на участь Індії в її реалізації. Також Зеленський подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

У заяві індійського уряду йдеться, що пан Моді повторив свій заклик до «негайного припинення бойових дій», пише Sky News.

Він сказав пану Зеленському, що обидві сторони повинні повернутися до діалогу та дипломатії, щоб покласти край війні – те, що, швидше за все, буде відхилено українським президентом, який раніше заявляв, що росія повинна вийти з території України, перш ніж можна буде провести переговори.

Пан Моді також висловив підтримку Індією будь-яких мирних зусиль після того, як пан Зеленський оприлюднив мирний план з 10 пунктів.

Сторони обговорили можливості зміцнення двостороннього співробітництва під час дзвінка, повідомив уряд Індії.

Індія прагне зміцнити торговельні відносини з росією і прямо не засудила вторгнення в Україну.

Вона стала найбільшим покупцем російської нафти після Китаю, стверджуючи, що вона повинна дбати про власні інтереси як третій у світі споживач нафти та газу.

 

 


Українавійна в УкраїніІндіяпереговори

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