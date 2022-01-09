Зеленський: Розраховую на приєднання Ізраїлю до санкцій проти рф

Заявив Пезидент України під час першої телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський розраховує на приєднання Ізраїлю до санкцій проти росії та практичну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це він заявив за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

"Провів першу телефонну розмову з новим Прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії рф", - зазначив Президент.

Нагадаємо, 1 липня 2022 року лідер партії "Єш Атід" Яїр Лапід став главою уряду Ізраїлю.

Як повідомлялося, в Україні створили міжвідомчу робочу групу, що буде координувати санкції проти рф.