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Зеленський: Розраховую на приєднання Ізраїлю до санкцій проти рф

Ольга
Матарикіна
Заявив Пезидент України під час першої телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю
Зеленський: Розраховую на приєднання Ізраїлю до санкцій проти рф Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський розраховує на приєднання Ізраїлю до санкцій проти росії та практичну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.
 
Про це він заявив за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
 
"Провів першу телефонну розмову з новим Прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії рф", - зазначив Президент.
 
Нагадаємо, 1 липня 2022 року лідер партії "Єш Атід" Яїр Лапід став главою уряду Ізраїлю.
 
Як повідомлялося, в Україні створили міжвідомчу робочу групу, що буде координувати санкції проти рф.
 
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01 09 2022 17:30
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