НОВИНИЗаявив Пезидент України під час першої телефонної розмови з прем'єром ІзраїлюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: Розраховую на приєднання Ізраїлю до санкцій проти рф
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський розраховує на приєднання Ізраїлю до санкцій проти росії та практичну допомогу Україні для боротьби з російською агресією.
Про це він заявив за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
"Провів першу телефонну розмову з новим Прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії рф", - зазначив Президент.
Нагадаємо, 1 липня 2022 року лідер партії "Єш Атід" Яїр Лапід став главою уряду Ізраїлю.
Як повідомлялося, в Україні створили міжвідомчу робочу групу, що буде координувати санкції проти рф.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 09 2022 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск