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Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово не продавати зброю рф

14 червня 2024, 12:07
Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово не продавати зброю рф
Обіцянка пролунала під час телефонної розмови.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевняв українського президента в тому, що він не продаватиме озброєння росії – це було під час їхньої телефонної розмови. Як буде насправді – побачимо.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції після підписання безпекової угоди з США. 

"Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово", – сказав Зеленський.

Він додав, що Китай, якщо має альтернативний погляд, то має право підготувати альтернативну формулу миру. Але ця формула має базуватися на загальноприйнятих нормах.

Нагадаємо, що Китай від участі в Глобальному саміті миру відмовився. Він також готує альтернативне бачення миру. За даними української розвідки, Пекін москві готову зброю не продає, але постачає електроніку, яку вона використовує для озброєння.

Сі Цзіньпінвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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