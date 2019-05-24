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Зеленський скасував два укази Порошенка

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави
Президент Володимир Зеленський скасував укази Петра Порошенка про звільнення Юрія Артеменка з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та про призначення на цю посаду Володимира Горковенка.
Зеленський скасував два укази Порошенка Володимир Зеленський

Так, указом №322/2019 президент скасував указ від 4 травня №186 про звільнення Артеменка.

Разом з тим, своїм же указом №324/2019 він звільнив Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Також указом №323/2019 скасований указ Порошенка від 4 травня про призначення Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Горковенко під час прес-конференції в п'ятницю дав зрозуміти, що вважає укази Зеленського незаконними.

"Це означає що або я сам написав заяву, - а я не писав, - або я помер. Очевидно, напевно друге рішення: я помер", - сказав він журналістам.

"У нас правова держава, і суди ще ніхто не відміняв", - додав Горковенко.

Нагадаємо, що Горковенко раніше працював завідувачем відділом в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

Президент України призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Іншу половину призначає Верховна Рада.

Нацрада складається з восьми осіб, термін їх повноважень - п'ять років з дня призначення.

Вчора президент Володимир Зеленський звільнив і знову призначив на посади Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю та з питань реабілітації учасників бойових дій Валерія Сушкевича та Вадима Свириденка.

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24 05 2019 12:40
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