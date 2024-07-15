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​Зеленський сказав, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин із росією

15 липня 2024, 21:33
​Зеленський сказав, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин із росією
Президент також заявив, що не бачить великих загроз для України, якщо США очолить Дональд Трамп.
Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин з росією.
 
Про це він сказав на пресконференції 15 липня.
 
За словами Зеленського, є деякі лідери, які "хотіли б нас штовхнути", але нині вони бояться політичної відповідальності. 
 
"Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство може їх не підтримати, а декого знести, де, наприклад, дуже сильна підтримка України", - зауважив глава держави.
 
Президент зауважив, що, зокрема, Дональд Трамп, який балотується на пост лідера США і виступає за швидке завершення війни в Україні, буде з ним працювати.
 
"Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенційного президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся. Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна й є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати, що більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України", - сказав Зеленський.
 
Глава держави підкреслив, що в української сторони "потужні відносини" з республіканцями.
 
"Я тут загроз великих не бачу", - додав Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийперемовиниросія окупанти

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