​Зеленський сказав, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин із росією

Президент також заявив, що не бачить великих загроз для України, якщо США очолить Дональд Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить, аби Україну штовхали до перемовин з росією.

Про це він сказав на пресконференції 15 липня.

За словами Зеленського, є деякі лідери, які "хотіли б нас штовхнути", але нині вони бояться політичної відповідальності.

"Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство може їх не підтримати, а декого знести, де, наприклад, дуже сильна підтримка України", - зауважив глава держави.