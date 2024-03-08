Зеленський сьогодні їде в Туреччину

Окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Глава держави проведе зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Адміністрація президента підтвердили, що Зеленський приїде до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом глава держави обговорить формулу миру, саміт миру, судноплавство у Чорному морі, продовольчу стабільність та звільнення українських полонених і політичних вʼязнів.

Також окрема увага буде зосереджена на спільних проєктах в оборонно-промисловій сфері.

"Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво корветів для ВМС України, зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній", – йдеться у повідомленні.