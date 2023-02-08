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Зеленський сьогодні відвідає Британію

08 лютого 2023, 11:13
Зеленський сьогодні відвідає Британію
Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Велику Британію.

Британський Sky news повідомив, що президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами", – заявив британський прем’єр.

З початку російського вторгнення глава держави здійснив лише одну поїздку за межі України, коли поїхав до Сполучених Штатів. Повертаючись зі США, він зупинився в Польщі, де провів зустріч із президентом Анджеєм Дудою.

Очікується, що Зеленський також виступить перед британським парламентом. У четвер, 9 лютого, він має прибути до Брюсселя для участі в саміті ЄС.

СунакБританіязеленськийУкраїна

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