Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський сподівається днями обговорити із Трампом допомогу США

03 липня 2025, 20:09
Зеленський сподівається днями обговорити із Трампом допомогу США
Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки.
Президент Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це він заявив на пресконференції в Данії, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"А що щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки? Тож, я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями я поговорю про це з президентом Трампом", - сказав Зеленський.
 
Він наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, оскільки існують "деякі питання", які, на жаль, Європа на сьогодні не може вирішити. За словами президента мова йде про ракети для систем ППО Patriot, а також самі системи.
 
Зеленський додав, що Україна розраховує також і на власне виробництво, і для цього необхідно більше фінансування. За його словами, сьогодні в Данії обговорювалося це питання. 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється