Зеленський сподівається на підтримку з боку Макрона і Меркель

Сама зустріч є перемогою, "бо 3 роки не було діалогу, а значить не було навіть можливості припинення війни"

"Кажуть, гроші люблять тишу. Я зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз розкажу вам всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні".

Президент Володимир Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримають позицію України під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня, повідомляє "Українська правда".

Джерело: виступ Зеленського в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю

Пряма мова: "Я дуже хочу вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні".

Деталі: Зеленський додав, що розуміє, що на переговорах "не все вдасться". Однак, за його словами, сама зустріч є перемогою, "бо 3 роки не було діалогу, а значить не було навіть можливості припинення війни".

Він також заявив, що не розкриватиме всіх деталей своєї позиції на переговорах.

Пряма мова: "Кажуть, гроші люблять тишу. Я зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз розкажу вам всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні".

Нагадаємо, що Меркель запланувала двосторонні переговори з Зеленським і Путіним в Парижі