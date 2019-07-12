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Зеленський сподівається на підтримку з боку Макрона і Меркель

Сама зустріч є перемогою, "бо 3 роки не було діалогу, а значить не було навіть можливості припинення війни"
"Кажуть, гроші люблять тишу. Я зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз розкажу вам всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні".
Зеленський сподівається на підтримку з боку Макрона і Меркель Фото: з вільних джерел

Президент Володимир Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримають позицію України під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня, повідомляє "Українська правда".

Джерело: виступ Зеленського в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю

Пряма мова: "Я дуже хочу вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні".

Деталі: Зеленський додав, що розуміє, що на переговорах "не все вдасться". Однак, за його словами, сама зустріч є перемогою, "бо 3 роки не було діалогу, а значить не було навіть можливості припинення війни".

Він також заявив, що не розкриватиме всіх деталей своєї позиції на переговорах.

Пряма мова: "Кажуть, гроші люблять тишу. Я зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз розкажу вам всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні".

Нагадаємо, що Меркель запланувала двосторонні переговори з Зеленським і Путіним в Парижі

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07 12 2019 13:20
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