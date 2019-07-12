Зеленський сподівається на підтримку з боку Макрона і Меркель
Президент Володимир Зеленський сподівається, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримають позицію України під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня, повідомляє "Українська правда".
Джерело: виступ Зеленського в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю
Пряма мова: "Я дуже хочу вірити, що і Німеччина, і Франція будуть нас підтримувати. А якщо якось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні".
Деталі: Зеленський додав, що розуміє, що на переговорах "не все вдасться". Однак, за його словами, сама зустріч є перемогою, "бо 3 роки не було діалогу, а значить не було навіть можливості припинення війни".
Він також заявив, що не розкриватиме всіх деталей своєї позиції на переговорах.
Пряма мова: "Кажуть, гроші люблять тишу. Я зрозумів, що політика любить мовчання. Якщо я зараз розкажу вам всі деталі, з якими я їду на перемовини, я буду без зброї за столом, за яким деякі люди будуть озброєні".
Нагадаємо, що Меркель запланувала двосторонні переговори з Зеленським і Путіним в Парижі
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