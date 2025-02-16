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Зеленський сподівається, що Україна Трампу важливіша, ніж рф

16 лютого 2025, 18:55
Зеленський сподівається, що Україна Трампу важливіша, ніж рф
Він подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за "підтримку".
У світі зараз не існує жодного лідера, який міг би укласти угоду з кремлівським диктатором путіним, без участі в цьому процесі України, заявив президент України Володимир Зеленський. При цьому він подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за "підтримку".
 
Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.
 
І зазначив, що Трамп "вселяє путіну страх" і саме це може призвести до "суттєвих" мирних переговорів.
 
"путін не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи боїться президента Трампа. І я думаю, що у президента є цей шанс, він сильний, і я вважаю, що він дійсно може підштовхнути путіна до мирних переговорів", - наголосив Зеленський 
 
Він закликав Трампа підходити до питання переговорів із російськими окупантами, залишаючись вірним Україні. Адже нашій країні, за його словами, буде "дуже важко" вижити без американської військової допомоги.
 
Президент України також додав, що його довіра до партнерства зі США "піддається випробуванню":
 
"Я дуже хотів би, щоб Україна була в пріоритеті для Трампа, а не росія. І я сподіваюся, що ми важливіші. Ми не такі великі, як росія, але, думаю, стратегічно Україна важливіша для США, тому що ми справді партнери, союзники і поділяємо спільні цінності".
 
На запитання, чи вважає він, що Трамп веде переговори щиро, Зеленський відповів, що сподівається і розраховує на це. Президент України ще раз наголосив, що путін "вбивця" і він ніколи не зміниться.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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