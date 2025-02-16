Зеленський сподівається, що Україна Трампу важливіша, ніж рф

Він подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за "підтримку".

У світі зараз не існує жодного лідера, який міг би укласти угоду з кремлівським диктатором путіним, без участі в цьому процесі України, заявив президент України Володимир Зеленський. При цьому він подякував президенту США Дональду Трампу та іншим американським лідерам за "підтримку".

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

І зазначив, що Трамп "вселяє путіну страх" і саме це може призвести до "суттєвих" мирних переговорів.

"путін не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи боїться президента Трампа. І я думаю, що у президента є цей шанс, він сильний, і я вважаю, що він дійсно може підштовхнути путіна до мирних переговорів", - наголосив Зеленський

Він закликав Трампа підходити до питання переговорів із російськими окупантами, залишаючись вірним Україні. Адже нашій країні, за його словами, буде "дуже важко" вижити без американської військової допомоги.