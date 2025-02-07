Зеленський: США повинні найбільше заробити на українських ресурсах
Зеленський підкреслив, що Київ пропонує не "віддавати" свої ресурси США, а оформити взаємовигідне партнерство для їхньої спільної розробки.
"Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", – зазначив президент.
Про це він розповів в інтервʼю агентству Reuters.
Він сказав, що росія детально знала, де розташовані критичні ресурси України, завдяки геологічним дослідженням радянських часів.
Наразі під російською окупацією наразі перебувають менш як 20% мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини родовищ рідкісноземельних елементів.
Серед іншого, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується в ядерній енергетиці та озброєнні.
Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.
Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.