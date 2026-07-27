Зеленський стане першим іноземним гостем нового прем'єра Британії

Сторони відвідають морську базу та зустрінуться з учасниками навчань Sea Breeze.

Після зміни глави уряду Велика Британія запевнила, що її політика підтримки України залишиться незмінною. Новий прем'єр-міністр Енді Бернем у понеділок прийме президента Зеленського як першого іноземного лідера після вступу на посаду.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Лідери зустрінуться на військово-морській базі, де ознайомляться з британськими програмами підготовки ЗСУ. "Велика Британія стоїть поруч з Україною, пліч-о-пліч, і наша підтримка залишається непохитною. росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо довготривалого та справедливого миру для України", – заявив Бернем.

Під час візиту лідери зустрінуться з понад 200 українськими військовослужбовцями та моряками, які протягом трьох тижнів брали участь у навчаннях Sea Breeze, присвячених морській безпеці та протимінній боротьбі для підготовки до операцій у Чорному морі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг британської підтримки України досяг близько $33,3 млрд. Попередник Бернема Кір Стармер перед відставкою пообіцяв виділити близько $345 млн на оснащення України 16 винищувачами Gripen.