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Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією The Jerusalem Post

Президент України випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце у рейтингу, та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн, яка перебуває на третьому місці
Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією The Jerusalem Post Фото: з вільного доступу

Президент України Володимир Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року ізраїльського видання The Jerusalem Post.

Президент України випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце у рейтингу, та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн, яка перебуває на третьому місці.

У першій п’ятірці списку також перебувають посол США в Ізраїлі Том Найдс і експрем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

До списку найвпливовіших євреїв 2022 року також увійшли Держсекретар США Ентоні Блінкен, американська бізнес-леді та голова Disney General Entertainment Content Дана Волден, американський бізнесмен, спадкоємець компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер та інші.

“Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки”, — зазначили в The Jerusalem Post.

 
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25 09 2022 18:59
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