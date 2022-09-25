Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією The Jerusalem Post

Президент України випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце у рейтингу, та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн, яка перебуває на третьому місці

Президент України Володимир Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року ізраїльського видання The Jerusalem Post.

Президент України випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце у рейтингу, та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн, яка перебуває на третьому місці.

У першій п’ятірці списку також перебувають посол США в Ізраїлі Том Найдс і експрем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

До списку найвпливовіших євреїв 2022 року також увійшли Держсекретар США Ентоні Блінкен, американська бізнес-леді та голова Disney General Entertainment Content Дана Волден, американський бізнесмен, спадкоємець компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер та інші.

“Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки”, — зазначили в The Jerusalem Post.