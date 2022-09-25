Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією The Jerusalem Post
Президент України Володимир Зеленський очолив список 50 найвпливовіших євреїв світу 2022 року ізраїльського видання The Jerusalem Post.
Президент України випередив прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, який посів друге місце у рейтингу, та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн, яка перебуває на третьому місці.
У першій п’ятірці списку також перебувають посол США в Ізраїлі Том Найдс і експрем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
До списку найвпливовіших євреїв 2022 року також увійшли Держсекретар США Ентоні Блінкен, американська бізнес-леді та голова Disney General Entertainment Content Дана Волден, американський бізнесмен, спадкоємець компанії Estée Lauder і президентом Світового єврейського конгресу Рональд Лаудер та інші.
“Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей із усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки”, — зазначили в The Jerusalem Post.
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