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Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала росія

08 січня 2025, 21:33
Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала росія
Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії.
8 січня Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. 
 
Про це він написав у Telegram.
 
За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.
 
Український президент і емір домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених рф.
 
Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. 
 
"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - додав Зеленський.
Володимир Зеленськийвійна в Україніросія окупанти

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