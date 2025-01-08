Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала росія
08 січня 2025, 21:33
Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії.
8 січня Володимир Зеленський провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Про це він написав у Telegram.
За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.
Український президент і емір домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених рф.
Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії.
"Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - додав Зеленський.