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Зеленський та Макрон обговорили посилення захисту морських шляхів

03 вересня 2023, 20:55
Зеленський та Макрон обговорили посилення захисту морських шляхів
Фото: ВВС
Також президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони детально обговорили ситуацію на полі бою та "зерновий коридор"у Чорному морі.

Розмова відбулася 3 вересня, повідомив  Зеленський у Facebook.

Зеленський передав Макрону "актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів".

"Обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, нашого "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів. Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди — України та Франції — працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", — написав Зеленський.

Також президенти обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру.

"Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня. Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", — додав глава держави.

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