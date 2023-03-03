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ПОЛІТИКА

Зеленський та президент Латвії прибули до Львова

03 березня 2023, 13:18
Зеленський та президент Латвії прибули до Львова
Джерело: ..rbc.
Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львова 3 березня.

Про це повідомляє пресслужба ОП та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Лідери країн вже вшанували пам'ять полеглих українських військових на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Зазначимо, що у Львові також перебувають перші леді України і Латвії, заступник голови ОП Олексій Кулеба, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та його перший заступник Андрій Годик.

Зеленський також відвідав українських бійців, які лікуються в одному з медзакладів. Лікарі розповіли йому, з якими травмами найчастіше потрапляють до них пацієнти та скільки часу потрібно на те, щоб вилікувати їх.

Президент подякував медикам, поспілкувався із військовими, вручив їм державні нагороди, висловив шану за сміливість та справжню любов до своєї держави та побажав швидкого одужання й реабілітації.

Латвіязустрічзеленський

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