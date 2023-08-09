Зеленський та принц Вільям стали найпопулярнішими ньюзмейкерами у США – опитування

Третю сходинку посідає дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден.

Український президент Володимир Зеленський та британський принц Вільям, на думку громадян США є найпопулярнішими ньюзмейкерами.

Про це заявила одна з найавторитетніших соціологічних компаній Gallup із посиланням на дані опитування.

"Нове опитування Gallup показує, що Сполученим Штатам, можливо, доведеться вийти за межі своїх кордонів, щоб знайти публічних діячів, які б подобалися більшості американців і щодо яких могли б погодитися республіканці та демократи. Британський принц Вільям виглядає як найсильніший кандидат на виконання цієї ролі у США. Його позитивний рейтинг у 59% від американців є найвищим серед 15 відомих діячів, фактично він на рівні із Президентом України Володимиром Зеленським, у якого 57% підтримки", – повідомили у матеріалі.

У заяві також зазначається, що третю сходинку посідає дружина президента США Джо Байдена – Джилл із 49%.

Сам американський лідер має позитивний рейтинг 41%, як і експрезидент США Дональд Трамп.

На останньому 15-му місці можна знайти президента рф владіміра путіна. Його "позитивно" оцінюють 5% опитуваних. При цьому 90% його оцінюють негативно, і ще 5% про нього не чули або не мають думки про нього.

Нагадаємо, у травні цього року президенту України Володимиру Зеленському в Ахені (Німеччина) вручили премію Карла Великого. У церемонії взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі.